Colégios militares poderão ter de priorizar matrículas de alunos que morem próximos às unidades de ensino

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou um Projeto de Lei que prioriza a matrícula em colégios militares do estado para estudantes que morem em setores próximos às unidades de ensino.

De autoria do líder do governo da Alego, o deputado estadual Wilde Cambão (PSD), a votação definitiva da matéria aconteceu na quarta-feira (03).

O texto contempla as 70 unidades de ensino militar do estado de Goiás (CPMG) e prevê que os colégios recebam, primeiramente, os alunos que residam em bairros próximos às escolas.

Nos casos em que o número de admitidos for menor do que o total de vagas disponíveis, as oportunidades restantes serão oferecidas por meio de um sorteio – o que admitirá os alunos que morem distantes das unidades.

Vale lembrar que, atualmente, a seleção dos alunos ocorre sem restrição de localidade e acontece por meio de um processo de três etapas, sendo elas: a inscrição, sorteio das vagas e matrícula. O projeto seguirá para a sanção do governador Ronaldo Caiado (UB).