Avanço da frente fria: alerta para tempestades de até 60 mm por hora e rajadas de até 70km/h

Boletim divulgado pelo Cimehgo também aponta para a possibilidade de descargas elétricas

Davi Galvão - 30 de novembro de 2024

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve influenciar as condições do tempo em Goiás, favorecendo a formação chuvas para este domingo (1º), que poderão vir no formato de tempestades, de 30 a 60 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), emitida em boletim divulgado nesta sexta-feira (29).

A região Oeste do estado deve registrar o maior volume de chuvas do dia, com 45 mm, seguida pelo Leste, Sudoeste e Centro goianos, com 40 mm. Por fim, o Sul e Norte do estado devem marcar 35 mm.

Com relação aos municípios listados, Itumbiara deverá ter o mair volume pluviométrico de todo o estado, com 25 mm, seguida por Anápolis, Ouvidor, Cumari, Ipameri, Ceres, Goianésia e Iporá, com 20 mm.

Na sequência, Goiânia, Jataí, Três Ranchos, Nova Aurora, Formosa e São João da Paraúna aparecem com 18 mm, enquanto que Rio Verde, Goiandira, Cristalina, Santa Helena, Flores de Goiás, Araguapaz, Aruanã, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia e Uruaçu devem ficar com 15 mm.

Já tratando de temperaturas, a região Oeste e Norte deverão apresentar uma variação de 22 °C e 34 °C, a Leste de 17 °C a 32 °C, e o Centro, Sul e Sudoeste de 19 °C e 32 °C.