Espaço ao redor da natureza oferece descanso e conforto para quem não quer viajar para longe de Anápolis

Todos precisam, em algum momento, dar uma respirada e esquecer a pressão do emprego e da vida na cidade. O Recanto Ricardo, localizado a 50 Km de Anápolis, oferece aos visitantes a oportunidade exata para isso.

O local conta com uma arquitetura única e espaçosa, cercada por uma natureza exuberante e ainda com direito a um lago totalmente particular.

São quatro quartos, sendo três suítes com diversas camas e colchões, que podem acomodar até 14 pessoas. Além disso, a entrada de pets é permitida, então ninguém precisa ficar de fora.

Para descansar, o imóvel conta com uma varanda de tirar o fôlego, na qual é possível instalar redes e também aproveitar a piscina do local. No espaço, também existem pebolim, sinuca, aero play, mesa de tênis e pula-pula.

Já para os amantes da pescaria, a propriedade ainda possui um lago de acesso liberado e repleto de peixes. São disponibilizados caiaques para facilitar a aventura.

Para realizar reservas, basta acessar o @Recanto_Ricardo no Instagram.