Incêndio em mina de ouro deixa pelo menos 27 mortos no Peru

Ao menos 27 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informou o Ministério Público local neste domingo.

O QUE ACONTECEU

O incêndio teria começado após um curto-circuito na madrugada de sábado (6), declarou o gerente da mina, Esteban Rey Huamaní, a bombeiros locais quando pediu por ajuda em uma cidade a 1h30 de distância da mina, descreveu um comunicado publicado pelo governo local nas redes sociais.

A suspeita era de que as vítimas tenham morrido por asfixia, complementa a nota. Os trabalhadores não tinham sinal de telefone dentro da mina para poderem se comunicar.

Trabalhadores foram dados primeiro como desaparecidos, mas as mortes foram confirmadas na manhã deste domingo (7). O número foi repassado à imprensa por um procurador local. “A informação que temos da delegacia é de 27 mortos dentro da mina”, disse Giovanni Matos.

Duas pessoas foram resgatadas com vida hoje, de acordo com o jornal peruano El Comercio.

Agentes da Polícia Nacional do Peru foram deslocados para ajudar na retirada dos corpos, informou o jornal La República. O Ministério do Interior também está no local.