Jovem é preso após dar golpe de gravata e tentar matar rapaz dentro de shopping, em Goiânia

Um jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante por tentar matar um rapaz, também de 19, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. O episódio aconteceu na noite de sábado (06).

O Portal 6 apurou que os garotos se conheciam e que a ação foi motivada devido a um desentendimento antigo entre eles, envolvendo a ex-namorada do autor e o outro rapaz.

Na ocasião, por volta das 20h, a vítima estava passeando pelo estabelecimento, juntamente com alguns familiares, quando foi surpreendida com um golpe de gravata no pescoço.

Devido à atitude, o jovem acabou caindo no chão e batendo a cabeça, o que ocasionou em lesões e desmaio. Ele também foi atingido com chutes e pontapés.

Após a ação, os seguranças do shopping se deslocaram até a cena e conseguiram separar o autor da vítima e, posteriormente, acionar a Polícia Militar (PM) que compareceu no local.

A vítima foi encaminhada até o Hospital Neurológico e o autor foi levado até uma Central de Flagrantes onde responderá pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.