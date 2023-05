Mãe está com medo de levar filha autista para escola após ela ser impedida de participar de apresentação

“Não sei o que fazer, se devo registrar ou denunciar de alguma forma. Agora tenho medo de levar ela pra escola porque não conheço essa professora, conversei com ela poucas vezes.”

Esse é o desabafo de Andréia Rodrigues, mãe de uma criança que teria sido impedida de participar da apresentação de Dia das Mães na escola, por ser autista.

O caso ocorreu na sexta (05) e, desde o sábado (06), está causando revolta nas redes sociais.

Ao Portal 6, Andreia relatou a preocupação. Isso porque ela denunciou a situação para um pequeno grupo de amigos nas redes sociais, mas o conteúdo foi printado e disseminado para várias pessoas.

Todo o problema ocorreu porque a mãe afirma ter ouvido de uma das professoras da instituição que a filha não poderia participar, pois não aceitava colocar um chapeuzinho e não saberia se comportar.

A situação ocorreu na Escola Municipal Jahir Ribeiro Guimarães, no Bairro Jardim Guanabara, em Anápolis. A genitora explicou que já havia até combinado previamente com a diretora a participação da filha na apresentação.

“Comprei uma tinta e pintei a blusinha de noite, preparei tudo pra ela. Ela acordou de madrugada e ficamos juntas até de manhã, me vesti igual ela, estava naquela expectativa”, relatou.

Apesar de estarem prontas para o evento, uma das professoras resolveu dizer que Andréia poderia ficar em pé com a criança, no canto. Depois disso, mãe e filha decidiram ir embora.

A mãe também relatou ter percebido o tratamento diferenciado desde que começaram as aulas. Todavia, a publicidade que a situação ganhou agora a preocupa.

O Portal 6 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) para comentar o episódio. A pasta afirmou que vai apurar o caso nos próximos dias.

Com a palavra, a Semed:

“A Secretaria Municipal de Educação informa que está a par da situação e que nos próximos dias vai apurar o caso, tomando as providências necessárias para garantir o ambiente de inclusão, diversidade e cidadania que são pilares do ensino no município”.