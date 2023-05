Abertas as inscrições para o Casamento Comunitário em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração, abriu as inscrições para o Casamento Comunitário 2023.

O programa tem como objetivo formalizar o matrimônio de casais que não têm condições financeiras para arcar com os custos de uma cerimônia particular.

Assim, um evento será realizado no mês de setembro, onde o Poder Público irá arcar com as despesas de cartório, aluguel do espaço, decoração, impressão de convites, alimentação e outros serviços.

Os noivos poderão levar dois convidados para a cerimônia, que será realizada de forma ecumênica.

Para participar, o casal deve comparecer à Secretaria de Integração até o dia 12 de maio, comprovando ter renda per capita de até um salário mínimo mensal, além de apresentar os documentos requisitados.

Para quem é solteiro, é necessário levar: certidão de nascimento legível e atualizada (últimos 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses), carteiras profissionais e comprovantes salariais.

Já os viúvos devem levar: certidão de nascimento com averbação do óbito legível e atualizada (últimos 6 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos três meses), carteiras profissionais e comprovantes salariais.

Por fim, os divorciados que estão novamente casando devem apresentar: certidão de nascimento anterior com averbação do divórcio legível e atualizada (últimos 06 meses), RG, CPF, comprovante de endereço atualizado (últimos 03 meses), carteiras profissionais e comprovantes salariais.