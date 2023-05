Garotinha de Aparecida de Goiânia vence Miss Brasil e vai representar o país no mundial

A moradora de Aparecida de Goiânia, Luyara Angel, de apenas 07 anos de idade, é a prova de que idade não é impedimento para conquistar sonhos.

A menina foi a grande vencedora do concurso Miss Goiás e, no último fim de semana, em São Paulo (SP), também conquistou o primeiro lugar no concurso Miss Brasil Dreams Internacional.

Estudante da escola pública Colégio Municipal Terra Prometida, a miss mirim também mostra que dar exemplo nas passarelas não é a única coisa que domina.

Além das vitórias como miss, outras duas paixões se destacam no coração da criança: a música e as redes sociais.

Na página oficial da pequena no Instagram, são publicados alguns vídeos que mostram a garota soltando a voz e impressionando os internautas. Já em outras publicações, a menina demonstra uma certa familiaridade com as câmeras ao realizar o papel de influenciadora digital e modelo.

Apesar das diversas conquistas, um novo desafio está prestes a ser encarado por ela. Em setembro deste ano, a miss mirim será uma das competidoras no Miss Universo Dream Internacional, que será realizado no Peru.