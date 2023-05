Goiás aposta em novas tendências para esquentar o mercado de turismo

Goiás aponta para uma mudança no setor que visa não só acompanhar os interesses dos turistas, como também explorar as potencialidades da região. As atividades turísticas do estado aumentaram em 17,2% no último ano e o mês de abril apresentou um acréscimo de 22,3% em relação ao mesmo período de 2022 – conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao Portal 6, a gestora estadual do Turismo do Sebrae, Priscila Vilarinho, explicou que mercado de turismo vem apostando na junção do lazer com o bem-estar, interesse presente na maior parte dos turistas.

“Os destinos de Goiás podem se beneficiar muito com essa tendência. Temos o termalismo, com as águas quentes, que proporcionam esse bem-estar”, exemplifica. Lembrando que Rio Quente e Caldas Novas possuem o maior complexo de águas termais do mundo, com rio, piscinas e fontes naturalmente aquecidas.

O Hot Park, localizado em Rio Quente, é reconhecido como o 6º melhor parque de diversão e aquático do mundo, de acordo com o Tripadvisor Travelers’ Choice 2022, além de ser o único brasileiro do tipo aquático que figurou na lista.

A gestora estadual destaca que o Sebrae também está trabalhando com uma rota de bem-estar e saúde na Chapada dos Veadeiros, explorando o ecoturismo e as oportunidades de descanso. “As próprias pousadas estão se preparando para essa tendência”, diz.

“Além dos retiros e spas, os locais envolvem a saúde, por meio de processos terapêuticos como a fitoterapia, terapias alternativas, raizeiras e várias sabedorias que o turismo tem como potencialidade”, aponta Priscila.

Outra tendência é o enoturismo, caracterizado pela apreciação da produção de vinho. Aqui o destaque fica para a Rota dos Pirineus, lançada em 2022. O roteiro é composto por empresas e produtores rurais que ofertam experiências do turismo rural voltadas para os queijos e vinhos das regiões de Pirenópolis, Corumbá e Cocalzinho de Goiás.

Ela ressalta que o Caminho de Cora também atrai turistas, potencializando a tendência de turismo rural. O roteiro proporciona conhecer a história de Cora Coralina, além da gastronomia tradicional e a a cultura goiana.

Priscila afirma que por mais que Goiás seja conhecido pela potencialidade rural, o turismo ainda precisa explorar esse segmento.

Por fim, o cicloturismo vem se fortalecendo no estado. No último final de semana, nos dias 05 e 07, Pirenópolis foi palco do desafio Sertões de mountain bike. “É o número de eventos dessa prática que trás esse turismo”, afirma a gestora.