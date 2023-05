Lançado edital para 4 mil bolsas universitárias de até R$ 5,8 mil mensais em Goiás

O Governo de Goiás lançou, nesta segunda-feira (08), o edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

No total, foram disponibilizadas 4 mil bolsas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social de todo o estado.

As inscrições serão realizadas entre os dias 20 de junho e 07 de julho. Aqueles que forem contemplados vão receber o pagamento do benefício de forma retroativa no mês de julho.

Para concorrer, é necessário que o aluno esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possua vaga em um instituição de ensino superior.

Dentre as 4 mil bolsas, 1.000 serão integrais – correspondendo a 100% do valor da mensalidade, limitado a R$ 1.500 – e 3 mil parciais – em valor que chegará a 50% da mensalidade, limitado a R$ 650.

As bolsas concedidas para estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores – R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais – pois os valores das mensalidades são superiores aos dos outros cursos.

O edital para o ProBem pode ser acessado no site da OVG.

Atualmente, o programa tem 14.244 bolsas ativas e contempla universitários de 233 municípios goianos, em 91 instituição de ensino superior.