Jovem é preso após filmar homem que estava com dor de barriga no banheiro

Vítima procurou a direção do estabelecimento para auxiliar na procura do suspeito, que foi localizado nas proximidades

Thiago Alonso - 12 de dezembro de 2024

Vídeo mostra suspeito fugindo da vítima. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso suspeito de importunar sexualmente um homem, nesta quinta-feira (12), em uma galeria do setor Independência, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, a vítima teria ido até o banheiro do local para fazer as necessidades após sentir dor de barriga, momento em que percebeu uma câmera apontada para ele e o filmando, vinda de uma janela do cômodo.

Assustado, o homem, de 36 anos, tentou alcançar o aparelho e tomá-lo do suposto autor, que fugiu correndo antes mesmo que fosse pego.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento exato em que o suspeito sai às pressas segurando um celular, enquanto a vítima — que ainda arrumava as calças — o procura nas proximidades.

Diante disso, o homem se dirigiu até a diretoria da galeria solicitando o acesso às imagens, momento em que foi descoberto que o jovem teria entrado em uma loja de produtos infantis.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada, se dirigindo ao estabelecimento e encontrando o suposto criminoso lá. Ao ser questionado, ele afirmou que trabalhava na loja, mas que não se recordava o porquê de aparecer correndo nos registros.

Após as devidas apurações – que constataram diversas incongruências no discurso – foi dada a voz de prisão contra o suspeito, que foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de filmar intimidades sem devida autorização.