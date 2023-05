Milionário, pai decide dar lição nos filhos pequenos e o resultado sai melhor que o esperado

Um milionário dividiu opiniões na internet após explicar o que faz para os filhos terem uma boa criação e não se tornarem crianças mimados. Alguns internautas aplaudiram a posição, enquanto outros nem tanto.

Samuel Leeds é investidor imobiliário, casado e pai de dois pequenos. Em um vídeo publicado no Youtube, o homem mostra ele deixando as crianças na classe econômica do avião e, juntamente da esposa e da babá, se direcionou para a primeira classe.

Essa divisão, segundo o milionário, é porque os garotos ainda não conquistaram nada. Logo, precisam se acostumar com a realidade até conseguirem alcançar o topo também.

“Minha esposa é quem me ajuda a construir o negócio comigo. Então, ela deve me acompanhar em todos os luxos que conquistamos. Logo, passamos pela classe executiva. Porque nós merecemos”, destacou Samuel.

Quanto aos filhos, eles também viajarão, porém, em outra condição, para não se acostumarem com os mimos “dados pelos pais”. “As pessoas ricas não deveriam estragar seus filhos. Não mime seus filhos”, finalizou.

