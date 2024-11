A idade do brasileiro que passou a ser considerado o homem mais velho do mundo

Ele é o último homem vivo nascido em 1912

Gabriella Pinheiro - 28 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução / LongeviQuest)

Um brasileiro conquistou o posto de homem mais velho do mundo, de acordo com o ranking LongeviQuest. Após a morte do britânico John Tinniswood, que aconteceu na segunda-feira (25), o cearense João Marinho Neto, de 112 anos, agora ocupa o título.

Conforme o levantamento, João é o último homem nascido em 1912 que ainda está vivo. Natural da cidade de Maranguape, ele nasceu no dia 05 de outubro e já era considerado o mais velho do Brasil e da América Latina.

Ainda quando era criança, ele ajudava o pai a cuidar dos gados e colher frutas – tendo criado inclusive um gancho para protegê-las. Logo nesse período, ele se mudou com a família para Apuiarés (CE), onde mora até hoje.

Ele se casou com Josefa Albano dos Santos, que faleceu em 1994, aos 74 anos. Juntos, ambos tiveram quatro filhos, sendo eles: Antônio, José, Fátima e Vanda (falecida). Além deles, ele também teve outros três filhos posteriormente – Vinícius, Jarbas e Conceição – com Antônia Rodrigues Moura.

