PC cumpre mandados contra organização suspeita de furtar máquinas agrícolas em fazendas de Goiás

A Polícia Civil (PC) cumpriu sete mandados judiciais contra membros de uma organização criminosa suspeita de furtar máquinas agrícolas em propriedades rurais de Goiás e Tocantins (TO).

A operação, intitulada “Peixe Falso”, resultou em três mandados de prisão temporária e quatro buscas em residências e empresas das cidades de Goiânia, Aparecida e Palmas, no Tocantins (TO). Ao todo, três pessoas foram presas.

De acordo com a corporação, os investigados utilizavam documentos falsos de terceiros e iam até as propriedades alegando que eram criadores de peixes e que iriam perfurar tanques para a criação de alevinos.

Após o contrato fechado, eles contratavam empresas que possuíam retroescavadeiras e outras máquinas para perfurar os tanques para a criação de peixes.

No entanto, como o serviço não poderia ser realizado em um único dia devido à quantidade de tanques a serem estruturados, as vítimas deixavam as máquinas agrícolas na propriedade para dar continuidade ao serviço no dia seguinte.

Mas quando os trabalhadores retornavam às fazendas, eles eram surpreendidos, já que os equipamentos não estavam mais no local.

Além disso, ao tentarem contatar os contratantes, as empresas não conseguiam localizar os investigados, uma vez que os documentos utilizados não eram verdadeiros.

Segundo o delegado Marcos Gomes, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR) agora segue investigando outros indivíduos que participaram do crime e os possíveis receptadores.