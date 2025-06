Motorista de aplicativo volta a viralizar após mostrar “sobrevivência” nas ruas de Goiânia

Vídeo foi publicado na página oficial dele no Instagram e gerou crítica sobre comportamento dos goianos no trânsito

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2025

Motorista de aplicativo filma trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O motorista de aplicativo e influenciador Fabrício Driver voltou a viralizar nas redes sociais após publicar um vídeo que mostra uma “busca por sobrevivência” pelas ruas de Goiânia.

A gravação foi publicada na página oficial do influenciador no Instagram e gerou diversos comentários criticando o comportamento dos condutores da capital.

Logo nos primeiros segundos do vídeo, é mostrado o momento em que o prestador de serviços está em uma via, quando, de repente, o carro da frente começa a dar ré, chegando a encostar na dianteira do automóvel.

Outro momento da postagem mostra um condutor trafegando pela faixa da esquerda em uma velocidade lenta, prejudicando o fluxo de veículos.

Em dado momento, é mostrado quando outro carro ignora o sinal de pare e passa reto pela via, chegando a colidir com o automóvel do motorista de aplicativo.

A gravação ainda mostra veículos seguindo pela contramão, além de carros parados enquanto o sinal está verde.

Nos comentários, internautas criticaram a postura dos motoristas goianos de ignorar algumas sinalizações no trânsito.

“Acho incrível como o goiano ama furar sinal vermelho e simplesmente ficar parado no sinal verde”, destacou um.

“Rapaz, eu defendo Goiânia em quase todos os aspectos, mas quando é trânsito, eu fico calado kkkk”, afirmou outro.

Veja o vídeo:

