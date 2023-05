Saiba quem é a primeira goiana casada e mãe a participar do Miss Brasil Universo

Aos 27 anos, a modelo Renata Guerra Otoni fez história ao se tornar a primeira mulher casada e mãe a disputar o Miss Universo Brasil após longos 71 anos do famoso concurso de beleza.

Já conhecida nas passarelas, principalmente por ter participado de outros concursos como o Miss Anápolis e o próprio Miss Goiás em outra edição, além da bagagem de seis temporadas que passou como modelo no exterior, a goiana foi destaque e levou a coroa no Miss Universo Goiás na noite deste domingo (07).

Representando Alto Paraíso, a mãe orgulhosa da Samira, de apenas três aninhos, teve as forças renovadas ao ver a pequena garotinha na torcida por ela a cada passo que dava durante o concurso.

“Todo momento que eu entrei na passarela a Samira estava ali me aplaudindo, sorrindo com os olhinhos brilhando. Assim que a gente chegou em casa, ela olhou para mim e falou: ‘mamãe, eu amei ver você ganhando’. Ela ficou super eufórica, quis subir no palco e eu que fiquei sem reação, porque, na verdade, parece que era um sonho”, contou ao Portal 6.

Recém-coroada, a modelo ressalta a importância da vitória para outras mulheres que também são mães e agora percebem que a maternidade não impede a realização de novos ou antigos sonhos.

“A importância dessa vitória para mim, para as mulheres e para as mães, em especial, porque eu estou recebendo muitas mensagens de mães falando ‘muito obrigada pela mensagem que você está passando’. É muito importante focar e relembrar que nós somos imparáveis, nossos filhos trazem para a gente foco e determinação”, destacou.

O evento histórico ocorreu no Centro de Convenções de Anápolis e foi marcante não somente pela vitória de Renata, como também por ter rompido outras barreiras.

“Pela primeira vez tivemos 3 mulheres casadas, 3 mães e uma mulher transexual! O centro de convenções abriu as portas pro evento, a sociedade nos apoiou bastante e claro, foi um time de meninas incríveis, a disputa estava acirrada todo o tempo. Eu ainda estou em êxtase quando falo do evento”, revelou Raffael Rodrigues, diretor do concurso.

À reportagem, ele pontuou que a vitória de Renata pode ser possível apenas porque no final de 2022, as regras mudaram e passaram a permitir que mulheres mães e casadas também pudessem concorrer. Agora, a expectativa é de que a nova Miss Goiás se torne a primeira Miss Brasil Universo a ter um filho.

“Essa regra surgiu ao final do ano passado e os países foram liberados para aceitar mulheres casadas e mães, já haviam alterado a regra em 2018, quando aceitaram mulheres trans, mas casadas e mães é a primeira vez, ainda não tivemos nenhuma miss universo mãe, nem miss Brasil”, explicou.