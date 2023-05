Elinner Rosa é a nova titular à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou nesta terça-feira (09) por meio das redes sociais a saída de Júlio Spíndola à frente da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Quem vai ocupar o cargo a partir de agora é a advogada Elinner Rosa (MDB).

Conforme o comunicado, Júlio, que é funcionário público de carreira, pediu desligamento da pasta ao argumentar problemas pessoais e será destinado a um cargo no gabinete do chefe do executivo. Entretanto, a nova função não foi oficialmente publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Elinner, que é filha do vereador Eli Rosa (MDB), é especialista em Direito Médico e também já foi vereadora – assumindo o primeiro mandato em 2017.

“Para mim é uma honra enorme poder trabalhar na Saúde, que é minha paixão. Quem trabalha na Saúde uma vez, a gente realmente se apaixona pelo doar”, disse Elinner.

Ela finalizou dizendo que os únicos pontos que promete são trabalho, empenho, honestidade e determinação.