PL retira candidatura de maneira formal e apoiará Andreia Rezende à Presidência da Câmara de Anápolis

Decisão foi tomada em comum acordo entre Suender, Jean Carlos e Hélio Araújo

Pedro Hara - 09 de dezembro de 2024

Suender e Andreia Rezende. (Foto: Ismael Vieira)

Durante a sessão desta segunda-feira (09) na Câmara de Anápolis, o vereador Policial Federal Suender (PL) anunciou que o PL retirou oficialmente a candidatura à Presidência do Legislativo.

Segundo Suender, a decisão foi tomada em comum acordo entre ele, Jean Carlos (PL) e o presidente municipal do partido, Hélio Araújo.

A bancada do PL apoiará Andreia Rezende (Avante), que é o nome indicado pelo prefeito eleito, Márcio Corrêa (PL). Com a decisão da sigla, Andreia contará com mais dois votos, ampliando ainda mais o número de vereadores que apoiam o projeto.