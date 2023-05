Humorista Bruna Louise confirma agenda de shows em Goiânia e Anápolis

Conhecida pelo humor ácido e audacioso, a comediante Bruna Louise, um dos principais destaques no campo do stand-up no Brasil, se apresentará em Goiânia e Anápolis com o novo show ‘Em Burnout’.

A primeira apresentação acontecerá em Anápolis, no dia 27 de maio, no Teatro São Francisco, que fica na Avenida Pinheiro Chagas, a partir das 19h.

Já na capital, o evento será realizado no dia seguinte, 28 de maio, no Teatro Rio Vermelho, que fica no Setor Central. A abertura dos portões será às 18h e o show terá início às 19h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos, de forma online, por meio do site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 35 até R$ 110.

No show, Bruna promete divertir os espectadores ao contar, de forma bem humorada, histórias marcantes da vida dela, além de refletir sobre temas como preconceitos e julgamentos sofridos pelas mulheres.