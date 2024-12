Identificado empresário que morreu após capotar caminhonete em Anápolis

Veículo trafegava pela GO-560 na altura do distrito de Joanápolis quando sofreu acidente

Thiago Alonso - 09 de dezembro de 2024

Danilo Cordeiro do Espírito Santo tinha 34 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi identificado o empresário que morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, nesta segunda-feira (09), no distrito de Joanápolis, em Anápolis.

Danilo Cordeiro do Espírito Santo, de 34 anos, era o motorista da caminhonete Ford Ranger que capotou quando trafegava pelo km 02 da GO-560.

O Corpo de Bombeiros chegou a se dirigir ao endereço, onde pôde socorrer apenas dois passageiros, que foram encaminhados às pressas para hospitais da região.

No entanto, o motorista já se encontrava morto antes mesmo que as equipes realizassem o resgate, sendo possível apenas confirmar o óbito no local.

Mais informações a qualquer momento.