Cantor sertanejo fica ferido após cair do palco durante show em Goiás

Enquanto se apresentava no município de Edéia, na região Sul de Goiás, no último sábado (06), o cantor sertanejo Nathan Luiz, da dupla Paulo e Nathan, caiu do palco e acabou sofrendo alguns ferimentos.

Um vídeo gravado em cima da plataforma mostra o exato momento da queda, enquanto andava para trás. Ao G1, ele contou que estava pronto para chamar uma participação especial durante o show.

Nathan Luiz trincou uma costela e machucou os dedos da mão. “Fui dar um passo para trás e pisei em falso. Bati a mão e logo depois a costela”, relatou.

No entanto, o acidente não foi capaz de paralisar o show do cantor, que voltou para o palco e ainda cantou por mais uma hora.

“Tomei um susto, mas como não senti dor na hora, voltei para o palco e fizemos mais uma hora de show”, explicou.

Ele foi socorrido após a queda e teve que enfaixar a mão. Apesar do susto, ele não precisou cancelar nenhum show que estava previamente agendado.