Sargento suspeito de matar fazendeiro amigo de Roberto Naves se matou, conclui Polícia Civil

Chegou ao fim a investigação da morte do sargento Welton da Silva Vieiga, de 39 anos, suspeito de matar o fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, de 52, amigo do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP).

Os detalhes do fim do inquérito foram revelados em reportagem do O Popular nesta quarta-feira (10). A morte de Welton ocorreu no dia 27 de janeiro, na residência onde ele morava, no Jardim Calixto.

As diligências apontaram que o sargento se matou, no entanto, antes de cometer o autoextermínio, ele teria baleado dois agentes que foram prendê-lo.

Durante a operação Welton baleou dois policiais civis. Acreditava-se que a morte teria sido em decorrência de um confronto entre eles.

No entanto, o laudo da Polícia Científica apontou que o disparo fatal que atingiu a cabeça pelo lado direito partiu da arma do próprio sargento.

Relembre

Os policiais foram a casa de Welton para cumprir um mandado de prisão referente a morte do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, ocorrida em dezembro de 2022.

Além da prisão temporária, o documento judicial previa a busca e apreensão na casa do policial militar e quebra de sigilo telefônico.

Ao entrarem na residência, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo e recuaram. Uma policial informou que o suspeito estava morto dentro da casa. Ele foi visto caído no chão pela janela do imóvel.