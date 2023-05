SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um policial militar de folga foi flagrado em um vídeo agredindo e tentando aplicar um “mata-leão” em um aluno de 15 anos em uma escola estadual em Curitiba, no Paraná.

A agressão ocorreu na tarde desta quarta-feira (10).

A Polícia Militar do Paraná confirma que o agressor é um integrante da corporação.

O homem é caseiro da escola e mora em um imóvel ao lado do colégio, perto da quadra de esportes.

A briga começou depois que uma bola de vôlei caiu no terreno do suspeito durante uma brincadeira entre os alunos.

A discussão levou o policial a pular o muro e agredir o adolescente com socos e chutes.

O PM tentou aplicar um mata-leão no jovem, segundo disse a mãe, em entrevista à TV Globo.

Na delegacia, o agressor pediu desculpas ao jovem.

A mãe diz que a família perdoou o PM, mas não concorda com seu comportamentO.

O caso está sendo investigado na Delegacia do Adolescente.

O QUE DIZEM PM E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A PM-PR afirmou, em nota, que não compactua com o que chamou de “desvio de conduta” e abrirá procedimento administrativo para investigar o que ocorreu.

Também em nota, a SEED-PR (Secretaria de Educação do Estado do Paraná) disse que foi informada da agressão contra um aluno no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba e tomou medidas imediatas.

O caso foi comunicado às autoridades policiais, a família do aluno foi acompanhada até a delegacia e um Boletim de Ocorrência foi registrado.

Segundo a nota, a direção da escola enviará um protocolo ao NRE (Núcleo Regional de Educação) de Curitiba solicitando o processo de desligamento do permissionário responsável.

A SEED-PR escreve ainda que repudia qualquer forma de agressão e violência escolar, “empenhando-se em garantir a segurança e integridade de alunos, professores e colaboradores em toda a rede de ensino”.