Dois tipos de ônibus estão sendo testados para começar a operar no BRT, em Goiânia

Dois tipos de ônibus estão sendo testados em linhas que tem características semelhantes a BRT Norte-Sul, em Goiânia. A avaliação foi iniciada na terça-feira (09) e é comandada pela HP Transportes – uma das concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo da Área Sul da capital.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), a testagem deverá durar 100 dias e tem como objetivo verificar qual dos veículos terá melhor performance com a pista e no transporte de usuários para ser adquirido pela Prefeitura e utilizado no corredor exclusivo, que está previsto para ser iniciado no fim de junho nos terminais Recanto do Bosque e Isidória.

Um dos veículos que está sendo avaliado pela concessionária é o Mercedes- Benz O-500R Super Padron que possui, ao todo, 14 metros de extensão e capacidade máxima de 90 a 100 passageiros.

Ele já foi utilizado anteriormente em um teste na pista da BRT, em 2021 e, à época, seis unidades, custando cada uma R$ 750 mil, foram adquiridas na época na capital.

Outro ônibus que também está sendo testado é o Volkswagen Caminhões e Ônibus, que possui 15 metros de extensão e uma pode transportar até 115 pessoas, permitindo operações em linhas de carregamento médio e de alta demanda.

Vale relembrar que a operação no BRT será realizada em seis linhas e não terá a opção de percorrer todo o trajeto em um único veículo, conforme anunciado pela CMTC em abril.