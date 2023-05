Final de semana em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia será de muita música e curtição

Para aqueles que buscar diversão após uma longa semana corrida, a boa notícia é que este final de semana que se aproxima está carregado de opções para aproveitar. Principalmente para os goianos que desejam curtir um bom som, mas sem gastar muito para isso, essa será a oportunidade perfeita. Acontece que para celebrar os 101 anos de Aparecida de Goiânia, a cidade preparou um evento especial com entrada gratuita e muita música. O Aparecida é Show vai reunir na Cidade Administrativa Maguito Vilela diferentes gêneros musicais durante o final de semana. Nesta sexta-feira (12), Léo Magalhães e Henrique Cowboy vão tomar conta do agito no palco. Sábado (13) será com shows de Eduardo Costa e Léo & Rafael, enquanto o domingo (14) de Dia das Mães vai ser ao romântico som de Raça Negra e Valéria Barros. Como quanto mais festa, melhor, em Anápolis a preview do Neverland Multiverso vai badalar a Homer Choperia nesta sexta-feira (12). O evento vai reunir Roberta Gato, Felipe Gaia, mais conhecido como Gai4, Baile do Troncoso e Tálita, tendo início previsto para às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla. Por fim, em Goiânia, a Azzure Club vai tremer no sábado (13) com apresentações de John Amplificado e Brenno Paixão. Anápolis Goiânia Curtição

