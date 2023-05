Se você está querendo atiçar os pensamentos de uma pessoa e, de quebra, provocar a imaginação do outro. Existem uma série de mensagens para mandar no WhatsApp que podem te auxiliar com isso.

Por meio dessas frases, você conseguirá fazer com que o outro fique com a pulga atrás da orelha sobre o que você realmente quis dizer e, de quebra, fará com que ele fique com você no pensamento.

Quer saber quais são essas mensagens? Leia a matéria até o final e saiba quais são as mensagens enigmáticas para mandar no WhatsApp.

6 mensagens para mandar no WhatsApp e provocar a imaginação da pessoa do outro lado

1. Preciso falar com você

Essa frase sempre fará com que o outro sinta um frio na barriga ao lê-la. Afinal, o dizer aparenta que, na realidade, um assunto muito sério está a caminho.

2. Tenho algo para te contar, mas só pode ser pessoalmente

Outra maneira de provocar a imaginação da pessoa é enviar essa mensagem. Assim ela pensará que o assunto a ser tratado é algo muito grave e confidencial.

3. Tenho uma surpresa para você

Dizer que você tem uma surpresa para dar é mais uma forma de fazer com que o outro fique pensando em você. Além disso, ela também ficará feliz em saber que você lembrou dela.

4. Sei de algo que fará com você fique surpreso

Essa é mais uma das mensagens no WhatsApp que fará com que o outro se sinta provocado por você. Afinal, quem é que não gosta de saber um babado, não é verdade?

5. Tenho um segredo para te revelar

Falar que você tem um segredo pessoal para revelar a alguém é mais uma maneira de aguçar o outro e fazê-lo ficar pensativo no que você tem a dizer.

6. Fique sabendo de algo sobre você

Por fim, uma das mensagens para mandar no WhatsApp é essa. Pode ter certeza que assim que você enviar, o outro irá correndo até o seu encontro para saber do que se trata.

