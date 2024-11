Alivie o cansaço e as dores nos pés com essa técnica ensinada por vó

Tutorial bombado na internet trouxe uma receita caseira que revigora qualquer um que esteja em cansaço extremo

Magno Oliver - 26 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / Casinhadaalynee)

Depois de um dia de longas horas de trabalho e os pés não pararam um minuto, tudo o que a gente deseja é uma simples e boa massagem ou truque para relaxar, não é mesmo?

Assim, muitos de nós já sentimos aquela sensação de cansaço e dor nos pés após um dia exaustivo. Pois saiba que existe uma técnica simples e eficaz, ensinada pelas nossas avós, que pode te ajudar e trazer alívio imediato.

Dessa forma, um tutorial no Instagram usando ingredientes acessíveis foi a luz no fim do túnel para ajudar a aliviar as tensões e restaurar o conforto dos nossos queridos pés.

A dica estourada de visualizações e comentários é do perfil da @Casinhadaalynee, que mostrou que é possível renovar as energias com poucas coisas em casa.

Essa técnica é considerada milenar, que atravessa gerações, e é uma forma de cuidar de você sem precisar recorrer a produtos caros ou a tratamentos complexos e ineficientes.

Confira os itens e ingredientes que você vai precisar

– Bacia para colocar os pés

– 2 litros de água morna

– Colheres de sal de cozinha

– 3 borrifadas de vinagre de álcool

Modo de preparo da receitinha caseira

Puxe uma cadeira para sentar e separe a bacia plástica para colocar a água dentro dela. Depois disso, espalhe o sal em volta da água e adicione o vinagre de álcool também.

Feito isso, misture bem os ingredientes até tudo se dissolver com a água morna. Em seguida, é só sentar na cadeira e colocar os pés para relaxar por cerca de 15 a 30 minutos.

O sal ajuda a relaxar os músculos, enquanto o vinagre tem propriedades anti-inflamatórias que podem aliviar inchaços e desconfortos. A água morna também tem o poder de aumentar a circulação, proporcionando um alívio rápido.

Confira o vídeo completo com o tutorial que bombou:

