Neste mês de maio, uma série de eventos astrológicos têm acontecido e, por essa razão, alguns signos devem confiar mais na própria intuição e ir atrás do que estão mentalizando.

No próximo dia 16, por exemplo, o planeta Júpiter inicia em touro, onde permanecerá na casa por pouco mais de um ano. Esse movimento servirá para ampliar as oportunidades de cura emocional, liberando antigas bagagens e reconectando com o presente.

Será um tempo excelente para o crescimento pessoal, dar passos maiores e, claro, deixar o passado para trás. E, caso tenha ficado curioso se o seu signo será mais beneficiado com isso, confira agora a lista que separamos. Veja!

Estes signos devem confiar mais na própria intuição e ir atrás do que estão mentalizando:

1. Touro

O movimento de Júpiter entrando em touro pode ser muito positivo para os nativos. O fenômeno ocorre apenas a cada 12 anos e traz uma qualidade expansiva, otimista e alegre aos taurinos, com maior disposição para novas aventuras e desafios.

Vale ressaltar que o fim de Mercúrio Retrógrado, no próximo dia 15, também pode colaborar muito para algumas atitudes ambiciosas.

Logo, é tempo de tirar as raízes antigas do chão e se permitirem crescer mais. Resolva o que tiver pendente e ouça mais sua intuição. Os seus sonhos não podem esperar mais.

2. Leão

O dia 20 de maio será como uma virada de chave para os leoninos, devido à entrada de Marte na quinta casa do zodíaco. Esse fenômeno, por sua vez, ocorre a cada dois anos, aproximadamente, e representa um incremento da energia vital.

Com isso, será um excelente momento para superar alguns desafios pessoais, encarar metas e sair da zona de conforto. Mas cuidado! Não vá tomar nenhuma decisão precipitada antes do dia 15, neste período final de retrogradação de Mercúrio.

É tempo de crescimento e expansão, porém mantenha os pés no chão.

3. Sagitário

Por fim, para os sagitarianos, a necessidade de resolver mal-entendidos nos relacionamentos íntimos estará em alta. Seja para tirar essa pessoa de vez do seu caminho ou para reatar os vínculos.

Além disso, chega o fim de Mercúrio Retrógrado no dia 15, então será um bom momento para finalizar as pendências e tirar um peso das costas enorme.

Sintam-se prontos para recomeçar! Usem toda a coragem e escutem mais as próprias intuições.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!