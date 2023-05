O jogo virou e a sorte alcançará alguns signos que vão ser recompensados depois de tanto sofrer por quem não deu valor. Estejam preparados para essa novidade.

As casas que serão agraciadas com paz e um amor confortável foram também as que mais sofreram com as desilusões de relacionamentos frustrados.

Com a entrada de Vênus em câncer, alguns amores vão se desenrolar perfeitamente e isso trará muita felicidade para esses nativos. Confira agora se a sua casa em Sol ou em Vênus é alguma das que listaremos.

Estes são os signos que vão ser recompensados depois de sofrer por quem não deu valor

1. Touro

Como o Sol ainda está em touro, os nativos da segunda casa do zodíaco estão sentindo intensamente todos os fenômenos, como o Mercúrio Retrógrado, passagem de Vênus e eclipse lunar.

A princípio, pareceu um turbilhão de pensamentos desconectados. No entanto, esses últimos dias foram de muito aprendizado, muitos entendimentos de pautas pessoais e crescimento.

Isso favorece a entrada em um novo relacionamento, já que agora o taurino já está mais pronto para lidar com as questões de uma relação. Abandonar o passado não é mais uma opção e sim uma necessidade.

Essa pessoa que aparecerá te fará entender porque tudo teve de dar errado antes. Você será extremamente grato e apaixonado. A sua recompensa vai ser excelente.

2. Gêmeos

Os geminianos também têm sentido fortemente as ações dos fenômenos astrológicos. Essa casa está passando por uma fase de sorte gigante e ainda mais crescimento pessoal.

Talvez, daqui há alguns meses, vocês se olhem no espelho e nem se reconheçam mais. Mas encare isso com algo maravilhoso. O passado será jogado para longe e o presente promete paz, sorrisos, viagens e um amor leve.

Não encare essa relação como uma prisão. Longe disso. Vocês serão livres juntos. Será um amor de causar inveja até mesmo nos mais céticos.

3. Câncer

Por fim, agora que Vênia chegou na casa de câncer, esses nativos poderão amar demais neste ciclo. As emoções estarão mais à flor da pele.

Será preciso discernir o que é amor, o que é apego e o que é apenas carência. Isso porque uma pessoa maravilhosa tem se aproximado e, caso você não se organize sentimentalmente, poderá atrapalhar essa relação.

Respire fundo e aprecie o momento. Acalme seu coração. A sua pessoa está bem aí te esperando.

