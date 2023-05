Indústria investe R$ 800 milhões e vai gerar cerca de 1.000 empregos diretos em Goiás

Nardini Agroindustrial inaugurou nesta sexta-feira (12) uma unidade em Aporé, na região Sul do estado, que será responsável por gerar 1.000 empregos diretos e outros 1.000 indiretos. O investimento da empresa no setor sucroenergético foi de aproximadamente R$ 800 milhões.

A expectativa é de que a nova operação faça a moagem de 900 mil toneladas de cana-de-açúcar. Nesta primeira safra, a indústria irá produzir 80 milhões de litros de etanol hidratado e 55 mil MW excedentes de energia elétrica, a partir do bagaço da cana, o que abastece 82 milhões de casas.

“Devemos moer 1 milhão e 150 mil toneladas de cana e produzir 103 milhões de litros de etanol e gerar 75 mil MW de energia excedente”, informa o presidente da companhia, Ricardo Nardini, sobre a próxima safra.

A construção da unidade goiana foi decidida ainda em 2007, visando a expansão do Grupo Nardini na região do Sul de Goiás, onde já havia investimentos no setor de pecuária. Com incentivo governamental, por meio do Programa Produzir, em 2021, os planos foram concretizados.

Para ocupar as vagas que serão disponibilizadas, a Nardini pretende contratar e capacitar a mão de obra local. Além disso, há promessas de um desenvolvimento sustentável, com ações de educação ambiental e apoio a projetos sociais e culturais das comunidades da região.