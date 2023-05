Motorista de app viraliza ao contar o segredo profundo que passageira disse para ele

“Plot twist” é um estilo de história que começa de uma forma e, com o decorrer do enredo, apresenta um final completamente inesperado. Foi o que aconteceu com um motorista de aplicativo, que decidiu compartilhar o desabafo de uma passageira e viralizou.

O contador de histórias, Bruno Fernandes, foi quem recebeu o relato do profissional, em anonimato, e repercutiu aos seguidores. Na mensagem, o condutor explicou que estava trabalhando à noite quando encontrou uma garota bastante alcoolizada, voltando de um bar.

“Ela estava totalmente bêbada e era mais ou menos 22h. Logo quando ela entrou no meu carro já se desculpou por estar tão bêbada e, gentilmente, perguntou se eu podia só dirigir pela cidade um pouco, com a janela aberta”, começou contando.

O motorista disse para Bruno que estava se preparando para cobrar a taxa de limpeza, acreditando que seria mais um cenário caótico de passageiros vomitando, quando a garota revelou o motivo de tudo.

“Ela me perguntou se eu já tinha pensado sobre a morte e eu respondi ‘sim, eu acho’. Foi aí que ela me falou que tinha câncer. Já estava no seu cérebro e tinha se espalhado muito para considerar uma quimioterapia”, relembrou o profissional.

Segundo o responsável pelos relatos, os batimentos cardíacos dele aceleram imediatamente, pois ele teria acabado de ouvir que a moça estava se preparando para a morte.

“Naquela noite ela estava comemorando com os colegas de trabalho dela que fizeram uma festa de despedida. Ela falou para eles que iria trabalhar fora”, disse.

“Eu só não falei que ‘fora’ era o céu”, foi o comentário final da passageira, segundo o motorista de aplicativo. O profissional ainda mencionou ter ficado muito abalado com o caso.

“Eu desliguei o aplicativo e chorei todo o caminho de [volta para] casa”, finalizou o desabafo. Veja!