Sem alarde, Câmara de Anápolis compra carros de luxo para vereadores

Na contramão de outros poderes que aderiram aos transportes por aplicativo para economizar, a Câmara Municipal de Anápolis adquiriu carros de luxo para ficarem à disposição da Casa e de vereadores membros da Mesa Diretora.

O Portal 6 apurou que dois Fiat Fastback 2023 já foram entregues pela bagatela de R$ 319.800, mas os gastos com automóveis de alto padrão não param por aí. A Câmara Municipal quer mais dois modelos sedan compacto e uma caminhonete pick up para se somarem à frota.

Gastos como esses se somam aos criticados aumentos pela população de salários para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir de 2025.

Atos estranhos

Ouvido pela reportagem, o procurador-geral da Câmara Municipal de Anápolis, Maurílio Alvim, que foi o redator do parecer dos procedimentos licitatórios, ressaltou a lisura de todo o processo para a aquisição dos veículos.

No entanto, ao menos no quesito publicidade, o Poder Legislativo pode ter que se explicar ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

Isso por que, na publicação dos contratos no Diário Oficial do Município (DOM), no dia 08 de maio, o Poder Legislativo não especificou quais carros estava adquirindo, mencionando apenas quantidade, valores e fornecedores.