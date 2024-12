Ex-policial chama Roberto Naves de “bunda mole” e pede para prefeito “virar homem”

Vídeo em resposta à citação feita pelo ainda chefe do Executivo anapolino está rendendo nas redes sociais

Denilson Boaventura - 10 de dezembro de 2024

Janderson Silva, ex-policial penal. (Foto: Reprodução)

O ex-policial penal Janderson Silva decidiu romper o silêncio e reagir às declarações do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), que voltou a citá-lo nesta terça-feira (10) ao se defender de ser o mandante do assassinato do empresário Fábio Escobar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Janderson disse que Roberto já foi condenado pela Justiça por chamá-lo de bandido e, revoltado, mandou um recado direto e contundente para o prefeito.

“Eu quero pedir encarecidamente que você vire homem, porque você não é homem. Homem não tem essas atitudes que você tem não. E pare de citar meu nome, essa boca suja sua. Lave seus lábios para falar meu nome”, disparou o ex-policial penal, negando que também relações com os assassinatos de Escobar e do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva.

Em outro trecho, Janderson elevou ainda mais o tom. “Outra coisa, prefeito Roberto Naves, aliás, quase ex-prefeito. Toda vez que você citar meu nome eu vou vir fazer um vídeo sobre você e mostrar para a sociedade anapolina quem é você, seu bunda mole.”

Veja!