Nos últimos anos o Copo Stanley se tornou febre!

Todo mundo quer o tal item mágico, por assim dizer, que conserva a bebida gelada por muito tempo, chegando a até mais de 5 horas.

Por conta disso, o utensílio é perfeito para acompanhar qualquer um nos mais diversos rolês, ia a praia, piscina e assim por diante.

6 utilidades do Copo Stanley que nem todo mundo que tem um sabe:

1. Conservar bebidas geladas

Essa utilidade é um pouco óbvia, afinal, a grande maioria das pessoas compram esse copo unicamente para isso, principalmente quando se trata da conservação daquela cervejinha gelada.

Bom, mas como funciona esse item? Seja o copo, caneca, garrafa groller ou outros térmicos da marca, ambos são fabricados com paredes duplas que impedem a transferência de calor do líquido dentro do copo para a parte de fora.

Acredite, esse tempo todo não era bruxaria, mas sim física!

2. Conservar bebidas quentes

Se você achava que seu copo só conservava a sua cerveja ou refri, saiba que ele também é perfeito para manter seu chá, café ou qualquer outra bebida quente por mais de uma hora!

Graças a sua ação contra a transferência de temperatura por radiação, o copo acaba funcionando como uma garrafa de café, por exemplo.

Assim como as garrafas são espelhadas, o material usado no copo é um metal que reflete a radiação na parte inferior, conservando mais ainda a bebida quentinha.

3. Ser sua coqueteleira

A coqueteleira é um utensílio doméstico ótimo para misturar ingredientes na hora de fazer sucos, vitaminas e até drinks.

Bom e na falta de um desses itens, você pode usar o seu copo stanley para isso e de quebra, ainda apreciar a bebida no mesmo item.

4. Preservar cubos de gelo

Não precisa necessariamente estar em meio ao seu drink, você pode usar o seu copo apenas para preservar alguns cubos de gelo inteiros.

Assim, aproveitando o grande tamanho do copo, ele pode ser, no final das contas, ser um pequeno freezer portátil.

5. Servir sorvete

Bom, se seu copo conserva cerveja, refrigerante e até mesmo gelo, por que não usá-lo para tomar sorvete?

Afinal, essa é uma tática perfeita para conservar a sobremesa geladinha.

6. Tomar chimarrão

Por fim, você sabia que há uma linha exclusiva dessa marca apenas para os fãs de chimarrão?

Logo, ele acaba tendo a brilhante utilidade de consagrar a sua bebida quentinha até o final. Legal, né?

