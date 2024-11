Não é Paris, nem Nova York: este destino está se tornando o favorito dos brasileiros no exterior

Não importa a temporada do ano, lá estão os turistas brazucas desbravando os pontos turísticos mais amados dessa região

Magno Oliver - 22 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ermelinda Braz)

Nas altas temporadas e em épocas de calmaria, há um destino que os brasileiros têm se apaixonado por visitar cada vez mais no exterior. Não se trata de Paris, nem Nova York, a cidade queridinha dos brasileiros no momento é: Bariloche, na Argentina.

Assim, Bariloche fica situada no sopé da Cordilheira dos Andes, destino às margens de um lago glacial, na Argentina, região dos lagos.

A região é famosa por suas atividades voltadas ao ar livre, desde snowboard, esqui, caminhadas e até caiaque no verão. As famosas estações de esqui fazem com Bariloche atraia cada vez mais viajantes em busca de contato com a natureza e momentos de descanso.

Não é Paris, nem Nova York: este destino está se tornando o favorito dos brasileiros no exterior

Outro ponto que ganhou os brasileiros é que Bariloche possui uma arquitetura apaixonante, conhecida pelo estilo alpino.

Outro ponto turístico que você não pode deixar de visitar é o Parque Nacional Nahuel Huapi, um deserto extenso cheio de florestas, montanhas, cachoeiras e lagos. Dá pra explorar a região turística de carro, bicicleta, a pé ou de barco.

Para quem curte aventuras mais relaxantes, o lugar também é famoso por seus lodges, hotéis ou cabanas que pontilham a região. Eles oferecem spa, lareira e até jacuzzi, enquanto você admira uma paisagem belíssima.

Outro ponto turístico que encanta turistas e nativos da região de Bariloche é a Patagônia. O lugar é o destino dos sonhos para amantes de aventura e muita natureza.

Agora um dos mais famosos pontos turísticos de Bariloche, a montanha Cerro Catedral. Assim, ela possui 2.405 M de altitude e é onde fica localizada uma das estações de esqui mais famosas da América do Sul, a Catedral Alta Patagônia.

Assim, é possível visitar o local como mirante durante o verão, primavera e o outono.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!