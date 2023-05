Garotinho com síndrome rara se torna bombeiro mirim permanente em Anápolis e dá show de superação

O pequeno Abraão Costa, de apenas 11 anos, se tornou membro permanente do programa Bombeiro Mirim de Anápolis. Ele é portador da rara síndrome de Killian Pallister (PKS) e, graças ao programa, teve grandes melhoras em diversos quesitos.

Ao Portal 6, Deise Costa, mãe dele, contou que o diagnóstico foi descoberto em 2016, quando ele tinha apenas 04 anos.

“Ele fez tratamentos no Hospital Sarah Kubistchek, em Brasília, onde descobrimos a síndrome e outras questões que ela acarreta, entre elas um certo grau de autismo e o TOD, transtorno opositor desafiador”, relatou a genitora.

Ela explicou que, segundo os médicos, os portadores da síndrome costumam ter vocabulários muito reduzidos e cerca de 90% das crianças que tem não andam, não sentam e usam sonda para se alimentar.

Abraão tem um grau mais leve, que não impede ele de desempenhar atividades normais. Ainda assim, Deise relata uma mudança substancial causada pelas atividades e pelo acompanhamento dos bombeiros.

“Ele entrou em 2021 como aluno, logo após a pausa da pandemia. No final do ano, quando foi a formatura deles, ficamos tristes pois ele gosta muito e acrescentou demais nas terapias dele”, contou.

Ao perceberem a grande diferença que o programa estava fazendo na vida do garoto, que não quer ser outra coisa além de bombeiro quando crescer, o programa decidiu abrir uma exceção e recebê-lo como monitor no ano seguinte.

O convite acabou se estendendo para todos os próximos anos, para a alegria do Abraão. Com algumas poucas limitações, ele participa de todas as atividades do projeto, e evolui um pouquinho mais a cada uma delas.

“Acho muito importante a gente falar de iniciativas que dão certo assim, coisas boas. Sou muito grata ao subtenente Rodrigo Espíndola, responsável pelo programa Bombeiro Mirim em Anápolis, que recebeu e cuidou tão bem do meu filho”, finalizou Deise.

Neste sábado (13), inclusive, os participantes do programa foram convidados para cantar o início nacional em um evento público, do programa Cuidando de Quem Cuida. Lá, Abraão comandou o coro e arrancou alegria dos participantes.