Goiana que viralizou com vídeo casando por procuração com cunhado conta o motivo da cerimônia diferente

Imagina estar de casamento marcado, mas no dia o noivo não aparecer. Parece história de filme, mas foi o que aconteceu com a goiana Isadora Torquato, de 26 anos, que se casou por procuração com o cunhado, sem a presença física do amado.

O vídeo em que ela mostra a cerimônia diferente viralizou no TikTok. No entanto, existe um motivo bastante plausível para o não comparecimento do companheiro, o jovem Venicio Borbora, de 27 anos.

Mesmo sem a presença do noivo, o casamento foi celebrado pelo juiz Vinicius Alves, no dia 05 de maio, no Cartório Antônio do Prado, em Goiânia.

Ao Portal 6, Isadora contou toda a história por trás do vídeo que viralizou. O registro já está com quase 500 mil visualizações e milhares de comentários e curtidas.

Ela e Venicio se conheceram na faculdade de Engenharia Civil, em 2018. Após três anos juntos, o casal resolveu dar um passo a frente.

No entanto, em novembro de 2022, ele precisou se mudar a trabalho para a Irlanda. Com essa mudança necessária, assim como o casamento, o pedido ocorreu de maneira virtual.

“Ele foi e nós conversamos sobre as possibilidades. Não queríamos manter o relacionamento à distância, então o que fez mais sentido pra gente foi casar, a decisão foi virtualmente mesmo”, contou.

Para que pudessem se casar, Venicio escreveu uma procuração, onde dava ao irmão, Gustavo Borbora, o direito de assinar os papéis do matrimônio.

“Ele entrou em contato com o cartório aqui via e-mail [para fazer a procuração] e fez a solicitação, enviou os documentos necessários e fez uma chamada de vídeo para validar. Foi menos burocrático que imaginamos que seria”, explicou Isadora.

A cerimônia ocorreu como qualquer outra. As famílias estiveram presentes e Venicio, à distância, acompanhou tudo do início ao fim.

Agora, Isadora já tem planos para o futuro do casal. Ela se mudará para a Irlanda no dia 16 de junho para morar junto com o marido e aproveitar a lua-de-mel.

Até lá, a jovem seguirá carregando a aliança do amado próxima ao coração como uma forma de se sentir mais perto do companheiro.