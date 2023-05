Pedreiro é preso suspeito de abusar da própria neta de 07 anos, em Pirenópolis

Suspeito de estuprar a própria neta, de apenas 07 anos, um homem, de 49, foi preso na região da Mata Velha, em Pirenópolis, na tarde desta sexta-feira (12).

Durante as diligências policiais militares foram até a casa do pedreiro, sendo recebidos pela irmã dele. As informações foram divulgadas inicialmente pela Rádio São Francisco.

Aos agentes ela informou que escondeu o suspeito na casa de um amigo, pois estava com medo dele ser preso ou morto por terceiros.

Os policiais realizaram um cerco na região e capturaram o suspeito no momento em que ele tentava fugir.

A família da vítima, que realizou a denúncia na cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foi informada da captura do homem. Os familiares revelaram para os agentes que exames constataram o estupro.

De acordo com as informações divulgadas pela Rádio São Francisco, os pais da pequena viajaram para a Bahia com medo de retaliações.