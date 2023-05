Uma dúvida que é bastante comum entre as mulheres é saber se o homem está, de fato, conversando somente com você ou está de rolo com outras. No entanto, existem alguns sinais que podem revelar que, na realidade, você é a única mulher que ele conversa no WhatsApp.

Assim, você terá certeza que o que ele diz não é apenas um papo furado e que o rapaz está realmente interessado em conhecer você mais a fundo.

6 sinais que revelam que você é a única mulher que ele conversa no WhatsApp

1. Ele te responde na hora

Um dos principais sinais para identificar que se você é ou não a única que ele conversa, é se atentar no tempo da resposta dele. Caso o crush tenha o hábito de te responder em pouco tempo, saiba que você é a única na vida dele.

2. Conversa com você até tarde

Outro indício para saber se você é única, é observar se o boy fica até tarde conversando com você. Se a resposta para isso for sim, pode ter certeza, minha cara leitora, que ele está completamente na sua.

3. Sempre puxa assunto contigo

Uma dica para saber se ele tem ou não outras é ver se o crush costuma puxar assunto com você. Normalmente, quando há outra na parada, nem sempre o crush terá ânimo para conversar contigo, já que parte do tempo dele está sendo destinada a outra.

4. Faz publicações referente a coisas que vocês conversam

Esse é um ponto para se prestar bastante atenção, pois indica que ele está caidinho por você. Caso note que ele sempre costuma postar algo referente a uma conversa entre vocês dois, pode ficar tranquilo pois, muito provavelmente, você é a única.

5. Não posta foto ao lado de outras mulheres

Se o rapaz não posta foto ao lado de outras mulheres, isso é mais um ponto de que ele não está conversando com mais ninguém. Então, fica a fica!

6. Faz planos com você

Por fim, um dos sinais que revelam que você é a única mulher que ele conversa no WhatsApp é esse. Isso indica que a pessoa planeja algo sério com você e não te enxerga apenas como um passatempo.

