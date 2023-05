Câmara de Anápolis aprova novos repasses à Santa Casa e exige retorno do pronto atendimento

“Estamos à beira de um colapso. Não pagamos a folha toda, nossos médicos estão com dois meses de atraso. Entendo o apelo das portas abertas, mas precisamos perceber que hoje as portas estão se fechando. Precisamos sentir a gravidade da situação toda” apontou o padre Claiton, porta voz da Fundação de Assistência Social de Anápolis (Fasa), que gere a Santa Casa, durante a sessão plenária ocorrida nesta segunda-feira (15).

Nesta segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Anápolis convocou os gestores da Santa Casa para uma apresentação do balanço de 2022 e para confirmar novos repasses, os quais totalizam mais de R$ 4 milhões anual.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente da casa, Domingos Paula (PV), esclareceu que os novos montantes virão acompanhados de cobranças, apesar de ainda haverem demandas por parte da Fasa, gestora da unidade.

“É importante nos certificarmos da volta do “portas abertas”, pois há um grande repasse por parte da gestão municipal, do qual a população tem o direito de usufruir”, pontuou.

Durante a sessão, diversos vereadores também bateram na tecla da importância da reabertura do pronto-socorro da Santa Casa, de modo a dispor os atendimentos de emergência gratuitos à comunidade anapolina.

Padre Claiton relatou que os cofres municipais, através do Tesouro da cidade, direcionaram apenas R$ 75 mil ao hospital no último ano, em razão da contratação de um plantonista, ao qual foram dispostos R$ 6, 3 mil por mês. Outros repasses seriam de outras esferas, em especial do Ministério da Saúde, intermediados pela prefeitura.

O vereador Jackson Charles (PSB), vice-presidente da mesa diretora e integrante da comissão de saúde na casa, ressaltou necessidade de voltar a atenção à saúde local, especialmente através das políticas de fomento.

Ele frisou que o município recebe pacientes de diversas localidades do entorno de Anápolis, o que tornaria oportuno um encontro entre os prefeitos da região, de modo a firmar parcerias, como por exemplo através de Programas de Pactuação Integrada (PPI).

O porta voz da Fasa, acompanhado do Bispo Diocesano Dom João Wilk, ainda relatou que o fomento mensal de R$ 250 mil foi um marco histórico, mas não resolve ainda todo o problema. Não é uma ajuda para a Santa Casa, e sim para dar equilíbrio financeiro e condições à unidade, para que seja possível oferecer assistência à população.

“Deveríamos não precisar de emenda parlamentar para manter o hospital de pé. Repasse são, atualmente, 57% do governo federal, 16 % do estado e 25% do município, e sem estas emendas nossa situação seria muito mais grave”, frisou o clérigo.

Ao fim da sessão, Dom João ainda ressaltou demandas relativas à gestão federal do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Senhores vereadores, visitem os deputados e peçam atenção ao SUS, pois há mais de dez ou doze anos não ajustam as taxas. Se eles [deputados] o utilizassem, esta não seria a realidade”, finalizou o bispo.