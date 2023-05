Se você está desconfiado de que tem alguém tentando te espionar pelo celular, não se preocupe, pois existem diversos sinais que são capazes de fazer você identificar e tirar a dúvida da mente.

Ficou curioso (a) para saber quais são esses indícios? Leia até o final e saiba quais são eles.

6 sinais de que alguém pode estar tentando te espionar pelo celular

1. Perfil +18 vendo stories

Um dos principais sinais de que alguém está tentando te espionar pelo celular é esse. Caso note que há vários perfis +18 observando os seus stories, isso pode indicar que na realidade, há alguém tentando ficar por dentro do que está acontecendo na sua vida.

2. Ligações desconhecidas

Se você tem o costume de receber muitas ligações desconhecidas, isso pode indicar que há alguém tentando observar você. Então, desconfie!

3. Receber e-mail fake

Os e-mails fakes são mais uma forma dos observadores de ficar por dentro da vida do outro. Assim, eles tentam obter mais informações sobre a sua vida e, de alguma maneira, ficar por dentro dela.

4. Receber mensagens suspeitas no WhatsApp

As mensagens suspeitas de contas desconhecidas no WhatsApp é mais uma maneira das pessoas tentarem observar a sua vida. Portanto, tenha muito cuidado quando for responder.

5. Perfis sem foto te seguindo no Instagram

Perfis falsos, que não tenham foto nenhuma, ou nenhuma informação, são mais um sinal de que você tem que ficar ligado e que alguém está tentando te espionar. Por isso, é importante ficar ligado e, se possível, bloquear essas contas.

6. Mensagens com links para acesso

Por fim, outro sinal que todos devem ficar espertos é esse. Afinal, os links são uma maneira dos ‘espiões’ fazerem com que você clique e, posteriormente, divulgue informações pessoais que podem te comprometer.