Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas após fala transfóbica para repórter

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, usou as redes sociais para pedir desculpa a repórter Lisa Gomes, do programa TV Fama, da Rede TV.

O vídeo foi publicado pelo artista na última segunda-feira (15). Lisa é uma mulher trans e repórter da emissora.

Durante uma entrevista, o sertanejo perguntou se ela “tinha p*u”, em referência ao órgão sexual masculino, causando constrangimento na profissional.

No vídeo, Bruno reconheceu o erro e admitiu ter sido “inconsequente” e “infantil” e lamentou não poder voltar no tempo.

Lisa também usou as redes sociais para se manifestar e desabafar sobre a situação passada com o sertanejo “Foi horrível. Me trouxe novamente a um lugar em que eu não gostaria de estar”.

Ela também pontuou que a fala do cantor ofendeu não só a ela, mas toda a comunidade.

“Machucou, incomodou. Não só a mim, mas toda uma comunidade. Essa comunidade que busca por respeito, que busca por espaço no mercado de trabalho”.