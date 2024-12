Mark Withers, ator de ‘Stranger Things’, morre aos 77 em decorrência de câncer

Morte foi comunicada aos fãs e à imprensa neste sábado (7) pela filha do ator, Jessie Withers

Folhapress - 07 de dezembro de 2024

Mark Withers morreu há duas semanas (Foto: Reprodução)

(FOLHAPRESS) – O ator americano Mark Withers morreu há duas semanas atrás, na sexta-feira (22), aos 77 anos. A morte foi comunicada aos fãs e à imprensa neste sábado (7) pela filha do ator, Jessie Withers.

“Ele enfrentou a doença com a mesma força e dignidade com que se dedicada ao seu ofício, criando um legado de calor, humor e dedicação, junto com sua notável habilidade de tornar cada papel inesquecível”, disse a filha à revista americana Variety. “O talento de Mark e seu comprometimento com a indústria serão lembrados com carinho por colegas, amigos e fãs.”

Entre os trabalhos mais notáveis de Withers está o legista Gary, da primeira temporada de “Stranger Things”, da Netflix, onde também participou de dois episódios de “Sense8”. Seu último trabalho foi no longa “The Creatress”, em 2019.

Além da filha, Withers deixa também sua esposa, Haiyan Liu Withers.