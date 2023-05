Goiás recebe o primeiro alerta de baixa umidade no ano

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (16), o primeiro alerta de baixa umidade para Goiás em 2023.

O aviso são para as regiões do Centro, Leste, Sul e Noroeste de Goiás. A umidade relativa do ar irá variar entre 20% e 30%.

Ao todo são 162 municípios goianos afetados pelo alerta. Alguns deles são Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Santa Helena, Senador Canedo e Goianápolis.

Algumas das orientações do Inmet para enfrentar a baixa umidade são o aumento no consumo de água, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar a exposição ao sol.

De acordo com informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), nesta semana as temperaturas devem variar entre 17ºC e 29ºC no estado.