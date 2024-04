Conheça o jovem de Goiânia que já ajudou a salvar 39 vidas em apenas quatro anos

Valdivino, de 22 anos, recebeu todas as honrarias possíveis nas categorias Vermelha, Bronze, Prata e Ouro

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Jovem já realiza doações há quatro anos. (Foto: Suzana Meira)

Um jovem, de 22 anos, foi reconhecido pelo Governo de Goiás como “Doador Destaque” pela Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo). Ao todo, ele realizou 39 doações de plaquetas e sangue em um período de quatro anos.

Valdivino Eterno Silveira Vasconcelos Luz recebeu todas as honrarias possíveis, colecionando carteirinhas nas categorias Vermelha, Bronze, Prata e Ouro.

O doador relatou que realizou a primeira doação em 2021 para auxiliar o avô, que precisava de bolsas de sangue, após sofrer um acidente.

Foi já na terceira contribuição que os funcionários do Hemocentro reconheceram o potencial do jovem como um grande doador de plaquetas.

Valdivino contou que realiza as doações a cada duas semanas, período dentro do prazo de, no mínimo, sete dias entre uma sessão e outra.

“Quando fico impossibilitado de doar, seja por motivo de doença ou outros imprevistos, sinto que estou faltando com minhas obrigações e tento marcar para retornar à unidade o mais rápido possível”, destacou o goiano.

Com o constante fluxo de passagens pelo local, o doador, que já criou intimidade com a equipe, contou que vem aprendendo informações novas e relevantes sobre as ações.

“Conversando com a equipe, descobri que tipo de doenças acometem as pessoas que recebem transfusões de plaquetas. Vítimas de acidentes, pessoas com leucemia e até dengue”, relatou.