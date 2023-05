Motorista de app conta a proposta que recebeu de passageiro que estava com a esposa do lado

Um motorista de aplicativo de São Paulo viralizou ao contar para outro condutor qual foi a proposta mais absurda que recebeu trabalhando e, para piorar, explicou que o passageiro era casado e a esposa estava ao lado. O caso tem dado o que falar.

Luiz Ricardo, apelidado nas redes sociaiscomo Uber Nutella, se encontrou com o Lucas Uber Histórias, já famoso no Instagram por expor os relatos com os clientes e a dupla gravou a conversa que teve durante uma volta na capital paulista.

O Uber Nutella começou dizendo que foi embarcar o casal e, a princípio, tudo estava acontecendo de forma natural. Até que, em determinado momento, o cliente começou a elogiar o profissional.

“Conversa vai, conversa vem, aí de repente o cara me solta ‘Luiz posso te falar uma coisa? Te achei muito bonito, cara’, aí eu já comecei a ficar sem jeito, respondi ‘tranquilo’. Ele falou ‘a gente é um casal liberal e minha mulher curtiu você'”, disse.

O motorista explicou que a ideia do homem era que os três se unissem para passar uma noite juntos e, no caso, o condutor teria de ficar com os dois, já que o esposo era bissexual.

Imediatamente, Luiz recusou o pedido e explicou que era casado e que a religião dele não compactuava com esse ideal, mas que respeitava os dois e não gostaria de deixar um clima pesado durante a corrida.

“No final da viagem, eu pedi desculpas. Não queria deixar ninguém constrangido e tal. Eu só não curto”, finalizou a história.

O casal liberal desceu após finalizar a viagem e Luiz reforçou não ter ficado com nenhum dos dois, mas que aquilo teria sido, de longe, uma situação memorável.

Já Lucas, também motorista da Uber, se divertiu com a história e comentou sobre isso ser algo muito recorrente em São Paulo.

