Obra inaugurada pela Saneago promete acabar com falta de água em bairros de Anápolis

Os moradores da região Sudeste de Anápolis, onde estão os bairros Luzitano e Aeroporto, já não devem sofrer mais com a recorrente falta d’água durante o período de estiagem.

Isso porque a localidade que costuma ser mais afetada pela falta de recursos hídricos, sobretudo por estar em um terreno mais alto, recebe reforço com a inauguração do Centro de Reservação Aeroporto da Saneago, no bairro Calixtópolis – entregue nesta terça-feira (16).

O Centro de Reservação Aeroporto é uma das cinco obras da Saneago que se encontram em andamento em Anápolis. Ao todo, a estatal recebeu um investimento de R$ 113 milhões para a ampliação do sistema de abastecimento da água.

O próximo passo apontado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), que esteve na cerimônia, é de que possa haver também a universalização do esgoto dentro de um prazo de no máximo dois anos, levando em consideração que hoje 83% da cidade já conta com a cobertura.

É uma sinalização de guinada da estatal, que ficou na mira dos anapolinos. Com reclamações de falta de água anualmente, sobretudo nos meses de agosto e setembro, a Saneago chegou a ter o contrato de prestação de serviço ameaçado em 2019, quando o prefeito Roberto Naves e os vereadores do município estudar um novo modelo.

“Eu faço questão de enfatizar que quando eu assumi o Governo, tanto os vereadores, quanto o senhor prefeito, tinham tomado uma decisão na cidade de Anápolis de que a Saneago não mais seria responsável pela distribuição de água porque até aquele momento, todos os anos era a mesma história. Ou seja, de agosto em diante, ninguém mais tinha água”, destacou Caiado.

Todavia, atualmente Caiado garante que a situação se encontra resolvida, tendo 100% da população anapolina atendida.