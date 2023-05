As mulheres que se apaixonam em silêncio não são as mais felizes dentro de um relacionamento.

Afinal, elas guardam aquele sentimento com medo de não ser recíproco ou receio de estarem apressando muito as coisas.

A questão é que manter aquilo em segredo acaba as torturando, já que o ciúme surge e fica aquela sensação de que estão amando alguém que não as pertence.

6 erros que as mulheres cometem quando se apaixonam em silêncio:

1. Guardar o seu sentimento

Como dito, a mulher que guarda o amor que pulsa em seu peito, acaba se afundando em um mar de solidão e muita angústia. Amar sozinha é uma das coisas mais cruéis do mundo.

Por isso, a melhor solução é falar com o outro lado sobre seus sentimentos, na pior das hipóteses o que você pode ouvir é um “não”.

Mas convenhamos: você já está ali sozinha, qualquer retorno que vier já é a resposta que você precisa, ou para seguir em frente ou virar a página.

2. Mentir para si mesma

Tentar se enganar também não vai te ajudar a lidar com esse sentimento.

Não é nada legal você tentar mentir para si mesma, como afirmar que aquele amor não existe ou que é melhor abafar o amor, a fim de um dia acabar com isso.

3. Correr do amor

Tentar correr desse amor vai te enfiar em um labirinto sem volta ou uma rua sem saída.

Mentir para si mesma e fugir dessa paixão só vai deixar o negócio maior ainda em seu peito.

Nossa recomendação é que você acolha esse amor em seu peito e viva-o como tem que ser!.

4. Deixar a insegurança falar mais alto

É muito comum, quando o amor invade o peito, a insegurança vir ao seu lado e gerar um paradoxo dentro do nosso coração.

A real é que não tem como fugir desses dois sentimentos, mas uma solução é não deixar a insegurança falar mais alto. Controlá-la é uma saída para não se magoar mais ainda.

5. Complicar as coisas

Mulheres entendam de uma vez por todas: complicar as coisas quando se está amando só dificulta mais ainda toda a situação.

Desapegue de todos os obstáculos que você está colocando na relação e se abra logo de uma vez.

6. Ficar cheia de neura

Por fim e dialogando com o tópico anterior, ficar cheia de neura piora muito toda essa relação com os sentimentos inquietantes dentro do peito.

É hora de deixar as paranoias e ideias autossabotantes que surgem na mente de lado e colocar o sentimento para fora.

