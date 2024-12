Ideia de carne para fazer no Natal: fica muito boa e você gasta bem menos que poderia

Influencer ensinou uma releitura bem gostosa, rápida e que desmancha no prato para você que não gosta de peru curtir na ceia

Magno Oliver - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @doutorchurras)

Fim de ano chegou, tempo de reunir quem a gente ama e preparar aquela carne especial para fazer no Natal e agradar a todos.

Assim, quando o assunto é festas de fim de ano, as pessoas sempre pensam em peru de Natal. Só que dessa vez trouxemos um prato diferente para você que se cansou da tradicional ave assada.

Dessa forma, uma receita diferente de uma opção de prato viralizou na internet e está bombada entre cozinheiros e cozinheiras de plantão na internet. A aprovação está 10 de 10.

Para quem não curte peru assado, uma receita de cupim recheado com alho está nos trendings da internet como assunto do momento entre os internautas.

O perfil no Instagram do @doutorchurras trouxe uma releitura desse corte assado no forno, recheado com alho que ficou uma delícia para você preparar no seu Natal. Caneta e papel na mão ou prepara o print para fazer em casa.

Ingredientes que você vai precisar para a receita do cupim

– Peça inteira de cupim ou meia banda;

– Sal de parrilha;

– Dentes de alho;

– Embalagem de papel celofane;

– 2 Colheres de manteiga.

Modo de preparo

Primeiro passo é pegar a peça de cupim, abrir buracos nas fibras com a faca e colocar dentes de alho por toda a parte. Feito isso, você vai salgar a peça com o sal de parrilha, colocar as 2 colheres de manteiga e embrulhar no papel celofane.

Assim, coloque o saco numa forma e leve ao forno pré-aquecido à 180º por duas horas e meia. Retire o cupim, deixe ele descansar por 30 minutos e aí é só se deliciar.

Por fim, confira o vídeo completo da receita da carne:

