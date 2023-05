Quanto mais mensagens vão chegando, maior é a vontade de aprender a ficar invisível no WhatsApp. Mas você sabia que esse desejo pode ser concretizado?

Isso porque existem uma série de ações que podem causar esse efeito e fazer com que você passe despercebido entre os seus contatos na plataforma.

Então, já pegue papel e caneta para aprender como ficar invisível no WhatsApp.

Aprenda a ficar invisível no WhatsApp e conversar só com quem você quiser

1. Tirar o visto por último

Uma forma passar despercebido pelos contatos no WhatsApp e não ter que dar satisfações é retirar o Visto por último. Esta opção mostra para seus contatos quando foi a última vez que você entrou no mensageiro e, por isso, ao retirá-la, fica mais fácil dos seus contatos não te notarem.

Para isso basta seguir esses passos:

– iOS: vá em em Ajustes > Conta > Privacidade. Na seção “Visto por Último”, selecione “Ninguém”.

– Android: acesse o Menu clicando nos três pontinhos > Configurações > Conta e acesse “Privacidade”. Nesse menu também há a opção “Visto por Último” e depois, “Ninguém”.

2. Desativar a confirmação de leitura

Outra forma de ficar invisível no aplicativo é desativar a confirmação de leitura. Para isso, basta ir até as figurações do WhatsApp, depois para “Privacidade” e desativar a opção “Confirmações de leitura”. I

Isso impedirá que os outros vejam quando você leu suas mensagens, mas também ocultará o status “online” dos outros.

3. Desative a exibição de informações de leitura em grupos

Se você quer direcionar as conversas apenas para alguns contatos e evitar mensagens desnecessárias, a desativação da exibição de informações de leitura em grupos é um meio para isso.

Para ativar, basta entrar em “Configurações de Conta” -> “Privacidade” e desmarcar a opção “Confirmação de leitura em grupo”. Isso impedirá que outros membros do grupo vejam quando você leu as mensagens do grupo.

